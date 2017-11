Uskumatu lugu: rokiajaloo üks suuremaid müsteeriume võib saada lahenduse. Kellel on õigus?

1980ndatel ja 90ndatel oli raadiojaamade üheks suuremaks vallutajaks bänd nimega INXS. Ansambli ninamees Michael Hutchence oli tõeline rokkstaar. Mees suri 1997. aastal kodumaal Austraalias. Ta poos end 37-aastasena üles, jättes maha abikaasa ja 1-aastase tütre. Lisaks jäi temast maha ka 27 miljoni dollari suurune varandus. Kus see on? Tema pere ei ole sellest kunagi näinud sentaavotki. Tegemist on rokiajaloo ühe suurima müsteeriumiga. Kas hiljutine dokumantaalfilm ja Paradiisi paberid aitavad selle lahendada?

22. novembril möödub Hutchence'i surmast täpselt 20 aastat. Austraalias on toodetud selleks puhuks palju kõneainet tekitanud dokumentaalfilm „Michael Hutchence: viimane rokkstaar". Nii INXSi bändikaaslased kui Hutchence'i perekond on seda kritiseerinud. Hutchence'i vend Rhett kasutab aga tekkinud kõmu ära ja süüdistab oma venna endist mänedžeri Colin Diamondit raha varguses. Lugu on keeruline ja veider.

Diamond lõi väidetavalt Mauritiusele offshore-firma, mil nimeks Helipad Plain. Seda just napilt enne rokkstaari lahkumise 20. aastapäeva. Firma sõnul on neil õigus Hutchence'i salvestistele, imidžile, filmidele ja kõikidele materjalidele, mis on seotud Michael Hutchence'iga."

Dokumentaalfilmis loeb Diamond ette Hutchence'i päevikut. Peatükk puudutas väidetavalt laulu, mille kallal mees enne surma toimetas. Lisaks ka tema viimaseid mõtteid enne surma. Rhetti sõnul ei ole keegi pereliikmetest seda päevikut näinud. Lisaks ütleb ta, et Diamondil ei ole õigusi Hutchence'i muusikale ja imagole. Selle tarvis loodi 1992. aastal usaldusfond, mil nimeks Chardonnay Investments. Selle kasusaajaks määrati Hutchence'i isa.

Loe veel

Paradiisi paberitest on aga välja tulnud e-kiri, mis paljastab Diamondi Singapuris tegutseva advokaadi Malcolm Limi poolt välja öeldu, et Diamond on Chardonnay Investmentsi ainus omanik ja seda peale rokkstaari surma. Sellest tulenevalt ongi tal õigused varalahkunud mehe muusikale, imagole ja neilt tekkivale tulule.

Diamondi advokaat väidab, et tema klient oli Hutchence'i usaldusväärne sõber ja ta sai kogu selle poti omanikuks kuna Hutchence'il oli oma perega tõsiseid probleeme. Tema naine Paula Yates oli narkosõltlane, kes suri 2000ndal aastal üledoosi tagajärjel.

Siiski ei ole perekonna ja Diamondi halbade suhete taga vaid Paradiisi paberid või dokumentaalfilm. Rhett väidab, et Diamond konfiskeeris pärast Michaeli surma koheselt kõik need asjad, mille politsei oli leidnud mehe juurest hotellist, kus ta end tappis. Ainus asi, mis jäi perele, oli vöö, millega ta end üles poos. Rhett ütleb, et pere ei ole näinud mitte ühtegi neist 169 asjast, mille politsei sündmuspaigalt kaasa võttis.

Aastaid on kahe poole vahel käinud juriidiline kemplus. Rhett ütleb, et Diamond kalkuleeriski, et igasugused õigused, päevikud ja kõik muu Hutchence'ga seonduv võib talle tulevikus raha sisse tuua. Eriti solvunud on pere seetõttu, et nad pidid Michaeli viimaseid surmaeelseid mõtteid esimest korda kuulma 20 aastat hiljem televiisori vahendusel. Ta ütleb, et mees hoidis päevikut seetõttu saladuses, et ei tuleks välja tema enda kohta käivat kahtlast või lausa kriminaalset infot. Väidetavalt plaanib Diamond anda välja Hutchence'i plaadi, kus on seni ilmumata lood. Tema saab kogu tulu endale, mitte Hutchence'i tütar Tiger Lily või teised pereliikmed.

INXSi ninamehe surm 1997. aastal ajas perekonna pärandi pärast tülli. Kaheksa aastat kaklesid omavahel ema Patricia, isa Kel ja õde Tina. Lõpuks öeldi neile, et Hutchence oli peaaegu laostunud. Tema vara hoitakse keerukas offshore-firmade võrgustikus, mida juhivad Colin Diamond ja temaga seotud inimesed.

Diamond jääb enda juurde ja ütleb, et Hutchence ei soovinud, et perekond tema vara endale saaks. Probleem on aga selles, et surnud laulumehe testament räägib teist keelt. Selle järgi peaks poole varandusest endale saama tütar Tiger Lily. 10% pidid saama tema ema, isa, vend, poolõde ning abikaasa Paula Yates.

Tõele au andes on Tiger Lily aastate jooksul mingit raha ka saanud, aga see ei ole ligilähedanegi neile summadele, mida ta peaks saama. Ülejäänud Hutchence'i pere pole saanud midagi.