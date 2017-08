Uskumatu lugu. Taavi Rõivas hakkas ettevõtjaks

Endine peaminister ja Reformierakonna eksjuht Taavi Rõivas asutas augusti alguses osaühingu Inspiring Minds, kus ta on ainuosanik ja ainus juhatuse liige, kirjutab Äripäev.

Ettevõtte tegevusalaks on Äriregistris märgitud ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine.

Rõivase sõnul on tema ettevõtte tegevus suunatud piiri taha.

Taavi Rõivase kokkupuude väljaspool poliitmaailma toimuvaga on olnud põgus. Ta töötas ASi IT Grupp suurklientide haldurina 2002–2003. Muu aja on ta olnud tegev poliitilistel kohtadel.