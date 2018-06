Uskumatu: seitse kauplust Läti piiril müüvad poole sellest õllemahust, mille müüvad kokku 1500 poodi Eestis

Alkoholitootjad ei tähelda aasta lõikes müüginumbrites suuri muutusi, küll aga on Lätist ostetava kauba osakaal märkimisväärselt kasvanud, kirjutab Eesti Päevaleht. Tunndub, et Eesti pinnal ei ole alkoholi üldse mõtet müüagi.

Saku õlletehas täheldas juunikuises müügis üldise trendina, et jaanimüük kohalikele tarbijatele on suures mahus võrreldav 2017. aastaga. Küll aga märgati, et on toimunud märkimisväärne nihe selles, kust Eesti tarbija õlut soetab, põhjuseks nimelt aktsiisitõus. Ettevõtte juhatuse liige Jaan Härms sõnab, et täpsemad numbrid selguvad kuu jooksul.

Nimelt müüdi Läti piiripoodides juunis juba 35% Saku õlletehase kohalikule turule müüdud õllest ning samavõrra on kukkunud ostmine kohalikest kauplustest. Piltlikustamaks: seitse kauplust Läti piiril müüvad poole sellest mahust, mille müüvad kokku 1500 poodi Eestis.

A. Le Coqi tehase juht Tarmo Noop sõnab, et praegust ostustatistikat pole mõtet võrrelda eelmise aastaga, kuna eelmise aasta juunis toimus 1. juulil jõustunud aktsiisitõusu tõttu väga suur etteost. Seetõttu on eelmise aasta number ka etteostu võrra selle aasta omast suurem.

„Kui rääkida ainult Läti piirist, siis meie toodete juuni müük oli seal ligi kolmandiku võrra suurem kui eelmisel aastal," märgib Noop. „Kuid tervikuna kuue kuuga on lõunapiiri mahud võrreldes eelmise aastaga kasvanud üle kahe korra ja sealt ostetud tooted moodustavad üle 35% meie sisemaa müügist."