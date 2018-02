Uskumatu statistika: Eestis on valdkond, kus tööandja soovib maksta tunduvalt rohkem kui töötaja nõuab

Mobiilirakenduse MeetFrank statistika näitab, et Eesti IT-spetsialistide palgaootus on oluliselt madalam kui see, mida tööandjad oleksid valmis neile maksma. Vahe ootuste ja tegeliku pakkumise vahel on üle 30%. Esialgu kajastas Ärileht tabelis kogemata Soome numbreid, alates 10:08 on asemel siiski Eesti numbrid.

Viie kuuga üle 40 000 eestlasest kasutaja kogunud mobiilirakendus MeetFrank annab väga hea ülevaate palgaturul toimuvast, sest kõikide töökuulutuste juures on ka palganumber. Statistika näitab, et on inimeste palgaootus on pea kõigis valdkondades madalam kui tööandjad oleksid valmis maksma.

"Kui varasemalt on meediast läbi käinud, et Eesti inimeste palgaootus on kõrgem kui tööandjad on valmis maksma, siis kõrgepalgaliste spetsialistide turul on pilt sootuks erinev. Nõudmine ületab tuntavalt pakkumise ja tööandjad on sunnitud pingutama talentide värbamiseks," hindas MeetFranki tegevjuht Kaarel Holm.

Ei osata end vääriliselt hinnata

Kõige kõrgemat palka ollakse valmis maksma andmeteadlaste ning IT-ja süsteemiadministraatorite eest. Kui viimased ise küsivad keskmiselt 2100-euro suurust brutopalka, siis tööandjad oleksid valmis maksma ligi 3100 eurost mediaanpalka. Oma tegelikku turuväärtust ei oska hinnata ka disainerid, kes ise oleksid rahul keskmiselt 1800-euro suuruse brutopalgaga, kuid tööandjad oleksid nõus maksma 32% enam ehk ligi 2700 eurot.

"Meie andmed näitavad selgelt, et jõupositsioon on töötajate käes, kes ise ei oska endiselt end piisavalt kõrgelt hinnata. Eesmärgiks on tõsta inimeste enesekindlust ning anda neile ülevaade sellest, mis on nende karjäärivõimalused ning kuidas nende praegune töökoht turuolukorraga võrreldes paigutub," avaldas Kaarel Holm, kelle sõnul ei puuduta see vahe üksnes IT-sektorit.Ka õigusvaldkonnas ning turunduses ja kommunikatsioonis valitseb sama tendents. Kui esimese puhul asuksid inimesed uuele tööle keskmiselt 1792-euro suuruse palgaga, siis tegelikult oleksid tööandjad valmis maksma 2324 eurot.

Turunduse ja kommunikatsiooni valdkonnas on samad numbrid 1855 ja 2325.

Üksnes finantssektoris ja personalijuhtimises on inimeste palgaootus mõnevõrra kõrgem kui see, mida tööandjad oleksid valmis pakkuma.

Ühtekokku ligi 50 000 kasutajat

Alles septembri lõpus lansseeritud MeetFrank´i on tänaseks alla laadinud üle 45 000 kasutaja ja 1000 ettevõtte. Ühtekokku on uue tööandjaga kokku viidud üle 6000 inimese. Suurem osa klientidest tuleb väljastpoolt Eestit, Eesti moodustab kliendibaasist vaid 24%.

Nii iOSile kui ka Androidile mõeldud MeetFrank rakenduses on võimalik 90-sekundiga täita küsimustik, mille abil tuuakse välja inimese oskused, palgatase ning motivatsioon töökoha vahetamiseks. Kogu värbamise protsess on automatiseeritud kuniks inimesele on leitud potentsiaalne tööpakkumine ja teda tutvustatakse ettevõtte personalitöötajaga.