Uskumatu vaist. Mees ehitas üles miljardi-impeeriumi, müüs selle ning pärast seda juhtus äriime

Goff on USAs tuntud kui üks kõige julgemaid ärikinnisvara investoreid. 2007. aastal oli ta Texases baseeruva Crescent Real Estate tegevjuht ja üks osanikest. See oli riigi üks suuremaid kinnisvarafonde. Nad omasid 54 ärihoonet. Ta märkas ühel hetkel, et kinnisvaraturg on meeletus buumis. Kõiki nende kontorihooneid sooviti osta. Tal tekkis halb tunne ja ta otsustas kogu Crescent Real Estate'i müüa Morgan Stanleyle. Hind 6,5 miljardit dollarit. Tema enda osa selles oli 220 miljonit dollarit. Ajastus oli filigranne. Oli täielik buumi tipp. Kui kaardimajake kokku kukkus, vaatas Goff seda juba kõrvalt.

Hetkega oli Goffi ja tema meeskonna poolt ehitatud portfelli väärtus vaid pisku sellest, mis see kõrgajal olnud oli. Morgan Stanley kirjutas 2009. aastal Crescent Real Estate'i investeeringu korstnasse ja andis selle üle Barclay'sile, kes oli Morgan Stanleyle andnud ostuks 3,5 miljardit laenu.

Barclays vajas nüüd kedagi, kes seda portfelli haldaks. Nad pöördusid ei kellegi teise kui John Goffi poole, kes tundis seda vara paremini kui keegi teine. Ta pidi raha tagasi tooma. Paari järgmise aastaga suutis ta seda teha. Ta müüs vaikselt maha 2 miljardi eest vara. Ta ostis tagasi oma lemmikvarad, nagu näiteks Canyon Ranchi kuurorti. Kuna mees tegi suurepärast tööd, anti talle tagasi ka Crescent Estate'i nime kasutamise õigused.

Veidi enam kui kümme aastat pärast ettevõtte müüki on Goff taas seda vedamas. Tal on portfellis sellised kõrgema klassi ärihooned, mis talle meeldivad ja mida ta hoiaks alles ka siis, kui ta järgmist kriisi haistaks.

Goff sai oma kõrghariduse Texase Ülikoolist. Pärast õpinguid tegutses ta CPA ja KPMG kinnisvaraklientidega. 1987. aastal palkas miljardär Richard Rainwater ta oma kinnisvara haldama.