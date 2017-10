Uskumatu vedamine: loto peavõit on niigi harv nähtus, aga üks mees tegi selle enda jaoks eriti põnevaks

24 miljoni dollari võitmine muudab inimese elu. 68-aastane Jimmie Smith New Jerseyst oleks napilt teinud ome elu suurima vea ning osutus topelt õnnelikuks inimeseks. Miks nii?

CNNi teada juhtus kõik enam kui aasta tagasi, kui New Yorgi hasartmänge korraldav komisjon sai teada, et 24,1 miljoni dollariline võidupilet on müüdud. Nad teadsid ka seda poekest, kust see osteti. Ei olnud aga teada, kes oli õnnelik võitja. Võidupiletite kehtivusaeg on New Yorgis üks aasta ehk pärast selle aja möödumist muutub see lihtsalt paberitükiks. Komisjon tahtis võidu välja maksta ning kui aasta hakkas täis tiksuma, siis korraldasid nad reklaamikampaania, et kadunud võitja üles leida.

„Me soovitame Ney Yorgi Loto mängijaid: kontrollige oma taskuid. Kontrollige auto kindalaekaid. Vaadake diivanipatjade alla. Kui sul on võidupilet, siis me sooviksime sinuga kohtuda," kõlas teade.

Info jõudis ka Smithi kõrvu ning ta otsustas kontrollida vana särki, mis rippus kapis, et võib-olla on lotopilet seal. Ta otsustas taskut kontrollida 23. mail 2017 ning pilet oleks kaotanud kehtivuse 25. mail. Oleks ta vaid kolm päeva kauem oodanud ja pileti leidmine oleks vallandanud hoopis teistsugused emotsioonid.

„Ma pidin pistma pea aknast välja ja hingama värsket õhku. Ma ei uskunud seda. Ma pidin ennast tõesti veenma, et see on juhtunud," ütles ta hiljem.

Nüüdseks on Smithi lugu avalik, sest komisjon on kinnitanud, et pilet on tõesti võidupilet ning mees saab 24,1 miljonit dollarit kätte osamaksetena 26 aasta jooksul.