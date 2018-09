Uskumatud numbrid. Kui sa ostad superauto, siis maksab juba õlivahetus hingehinda

YouTube'i ilmus hiljuti video, mille postitas luksusautode rentimisega tegelev firma Royalty Exotic Cars. Nende lugu on traagiline. 1,7 miljonit dollarit maksva Veyroni õlivahetus ja veel soodustusega maksab umbes 21 000 dollarit (17 837 eurot).

Niisiis võiks selle raha eest osta mingi täiesti korraliku tavaauto. Kuid kui sul juba on Bugatti, siis sa tõenäoliselt ei muretse sellise õlivahetuse arve pärast.

„Bugatti teenused on nii kallid, sest tooted ise on eksklusiivsed. Vaid valitud inimesed omavad Bugattit ja tavaliselt on neil neid ka mitu," ütles renifirma omanik. Lisaks sellele on õlivahetus kui protseduur Bugatti puhul vägagi erinev tavaauto omast.

CNBC kirjutab, et Veyron kasutab süsteemi, mil on 16 erinevat äravooluklambrit, milledele ligi pääsemiseks peab auto alt eemaldama juppe. See võtab tunde. Et uus õli sisestada, peab eemaldama auto esiosa võre, tagumised ääretuled ja veel juppe.

USAs soovitatakse õlivahetust teha iga kolme kuu tagant või iga 3000 miili täis tiksudes. Bugatti reegel aga ütleb, et kokkuhoidlikumad omanikud võivad õlivahetuse teha igal aastal. Isegi kui sa autoga üldse ei sõida.

Aga rahakulu ei piirdu loomulikult vaid õlivahetusega. Autorendifirma avaldas, et ring rehve maksab 38 000 dollarit ehk üle 32 000 euro.

Seega, kui võidad lotoga summa, mis võimaldab sul napilt osta Bugatti Veyroni, siis arvesta, et õlivahetuse jaoks pead kuskilt juurde laenama. Rehvide jaoks aga pead juba korteri maha müüma.