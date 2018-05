Uskumatult tihe rebimine esikolmikus. Austraalia rikastel on põhjust tähistamiseks

Mullu kasvas Austraalia rikaste varandus 21 protsenti, selgub Austraalia rikaste edetabelist, kirjutab Sydney Morning Herald.

Sel ajal kui teised kurdavad palgatõusu puudumise üle, rikastusid Austraalia 200 rikkaimat inimest mullu 49,6 miljardi Austraalia dollari võrra. Kokku küündis nende rikkus 282,7 miljardi Austraalia dollarini.

Juba teist aastat juhib nimistut pakendimiljardär Anthony Pratt, kellel on 12,9 miljardit Austraalia dollarit. Talle järgneb kinnisvarahai Harry Triguboff 12,8 miljardi dollariga. Kolmandal kohal oleva sõnaka naisterahva Gina Rineharti vara kahekordistus rauamaagi hinnatõusu tõttu 12,7 miljardi dollarini. Neljandal kohal on 9,1 miljardi dollariga kinnisvaraga rikastunud Hui Wing Mau. Samal ala on 8,4 miljardi dollarilise rikkuse teeninud Franky Lowy.

Jätkuvalt on levinuim rikkuse allikas kaevandamine, millega on nimekirja saanud 76 miljardäri. Iga neljas sai rikkaks traditsioonilisel teel – kinnisvaraga.