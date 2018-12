Utilitase suurosaluse ostja nõustaja selgitab: kas on tavapärane, et suurosaluse ostja ei muuda ettevõttes midagi?

Kristjan Rahu ütleb, et kuigi müüakse 85% ettevõttest, siis sisuliselt ei muutu selle tegevuses midagi. Kas see on tavapärane, et suurosaluse soetanud suur finantsinvestor teeb lihtsalt investeeringu ega sekku ettevõtte tegevusse ega juhtimisse?

Finantsinvestorite puhul on tõesti pigem tavapärane, et soovitakse olemasoleva juhtkonna jätkamist. Loomulikult lisavad investorid oma spetsiifilisi kogemusi ja know-how`d, aga küllaltki tavapärane praktika on, et reaalne ettevõtte juhtimine jääb olemasoleva juhtkonna vastutusse.

Kas tehinguturul on tänavu märgata põhimõttelisi muutusi?

Viimase aasta tehingute arv ja maht on erakordne, kindlasti viimase 10 aasta suurim. Üks põhjusi on kindlasti see, et paljudes fondides on piisavalt rahalisi vahendeid ja nad otsivad aktiivselt atraktiivseid investeerimise võimalusi.

On investorid huvitatud mingitest kindlatest sektoritest?

Raske on sektoripõhiselt midagi välja tuua. Nagu näitavad ka viimaste aastate tehingud, siis investeeringuid on jätkunud pea kõikidesse sektorisse. Seda tingib väike turg. Aktiivsusega on silma paistnud finants-, energia- ja infrastruktuuride sektor.