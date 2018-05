Uudne ärimudel: Helsingis avas uksed pood, kuhu sisseastumiseks pead peale maksma

Soome ettevõtlik ärinaine Jenny Nilsson avas Helsingis pulmakleitide poe, kuhu niisama sisse astuda ei saa - selleks tuleb maksta, kirjutab Ilta-Sanomat.

Idee on pakkuda kliendile personaliseeritud teenust. Butiigi pooleteiseks tunniks rentimine maksab 30 eurot - selle raha sees on ka joogid ja snäkid. Pruut võib kaasa võtta ka sõbrad. Idee sai Nilsson USAst, kus käis mullu sügisel kogemusi hankimas.

Mõte on selles, et kui kleit lõpuks ära ostetakse, makstakse 30 eurot kliendile tagasi - aga arvestades, et kleit ise maksab keskmiselt 1000-1500 eurot, on see poe seisukohast minimaalne kulu.

Kõige kallimad kleidid maksavad 3000 eurot. Nilssoni sõnul on soomlased pulmade koha pealt üldiselt väga ratsionaalsed. "USAs kulutatakse juba sõrmustele kõvasti üle kuupalga," märkis ta.

Juhtub ka seda, et kaup tagastatakse, õnneks mitte sagedamini kui paar korda aastas.