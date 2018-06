Kui Est-For Investi puidurafineerimistehase eestvedajad Aadu Polli ja Margus Kohava 2017. aasta 10. jaanuaril ajakirjanike ees oma megaplaani esimest korda tutvustama asusid, ei teadnud nad, millise Pandora laeka see avab. Nad on pidanud ligi pooleteise aasta jooksul isegi kapole selgitama, et nende tehas ei ole julgeolekuoht. Rääkimata tartumaalaste vihast. Ühel Tartus toimunud koosolekul öeldi koguni: hea, et Aadu Polli kohal ei ole, muidu läheks tal täbaralt.