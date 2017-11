Uued arengud: Danske Banki ähvardavad Eesti rahapesu pärast hiigeltrahvid

Taani leht Berlingske kirjutab, et Danske Banki ähvardab trahvioht. Panga juhtum on väga sarnane Deutsche Banki juhtumiga, mis tõi suurpangale kaasa üle 500 miljoni euro suuruse trahvi.

Selgunud on uus informatsiooni Danske Banki Eestis toimunud rahapesu kohta, mille raames aitas pank smuugeldada Venemaalt välja kriminaalse päritoluga raha, minnes vastuollu nii mitme maa rahapesuvastaste regulatsioonide kui ka Venemaa vastu kehtestatud rahvusvaheliste sanktsioonidega.

Mitmed kliendid kasutasid Danske Banki Eestis nn. peegelväärtpaberitehinguid, mis sobivad rahapesuks ja piirüleseks rahaliigutamiseks ilma võimude tähelepanu äratamata.

Nn. peegeltehingute puhul ostetakse ühes riigis mingit väärtpaberit ja müüakse sama väärtpaber teises riigis. Sarnaste kahtlaste väärtpaberitehingute eest on Saksamaal panku trahvitud sadadesse miljonitesse ulatuvate summadega

Ameerika meediakanalite andmetel on asjaga seotud neli klienti, Suurbritannias ja Venemaal registreeritud firmad, mil on varjatud omanikud. Need samad firmad olid seotud ka Saksamaa suurpanga Deutche Banki skandaaliga. Saksamaa pank pidi maksma sadu miljoneid eurosid trahvi. Pank ei kontrollinud klientide identiteeti ega nende nina all toimuvat rahapesu.

Danske Banki enda siseaudiitorid hoiatasid juba 2014. aastal kahtlaste tehingute eest. Nende saadetud kirja järgi ei teadnud pank klientide tausta ja käitus rahapesu kontrolli reeglite vastaselt.

Loe veel

Audiitorid ei avaldanud oma kirjas klientide nimesid, aga Berlingske andmetel on tegemist samade tegelastega, kelle kõrvad paistsid Deutche Banki juhtumi tagant. Bloombergi toimetaja Robert Kimi sõnul näitab uus info, et Danske Bank võis tõesti tegeleda samade tegevustega.

Taani ajaleht on rääkinud kohaliku rahapesueksperdi Jakob Dedenrothiga, kes ütles, et Danske Banka on ära kasutatud selleks, et Vene raha liigutada. „Pank aitas selle hästi töötava pesumasina püsti panna. See oleks seisma pandud koheselt, kui nad oleks vaid rahapesu reegleid täitnud."

Berlinske on varem avaldanud, et Danske Banki Eesti filiaali kaudu liikusid kahtlased miljardid, mille päritoluriigid olid Moldova ja Aserbaidžaan. Hiljuti sai ajaleht teada, et Eesti haru varjas kahtlasi kliente ametivõimude eest. Uus info, et juhtumil on seos Deutsche Bankiga teeb analüütikuid ja eksperte murelikuks.

„Ma olen murelik, et Danske Bank võib seista silmitsi väga suurte trahvidega nagu oleme näinud teiste pankade puhul, kes on rikkunud rahapesureegleid. Kui nad on teinud samalaadseid asju nagu Deutsche Bank, siis see loomulikult suurendab trahvide suuruse riski," ütles analüütik Andreas Håkansson.

Selle aasta jaanuaris sai Deutche Bank trahvi üle nelja miljardi taani krooni ehk ligi 530 miljonit eurot.

Mis on peegelväärtpaberitehinguid?

Peegelväärtpaberitehingud ei ole tingimata illegaalsed, aga need on tugevaks indikaatoriks, et toime on pandud majanduskuritegu.

Võtame selle sama Deutsche Banki kaasuse. Lihtsustatult toimus seal lugu järgmiselt. Tegelikud kasusaajad ostsid vahevirmade kaudu aktsiaid Deutsche Bank Moskva filiaali kaudu. Kohe pärast seda müüdi aktsiad uuesti, seekord kasutades Deutsche Banki Londoni haru. Tulu konverteeriti dollariteks. Teisi sõnu - tehing tehti peegelpildis.

Niisiis said asjaosalised muuta väga suuri rahasummasid rublades teele ja muuta need dollariteks, mida sai kasutada üle maailma. Pank ja selle filiaalid teenisid ülekannete pealt raha.

Danske Banki siseaudiitorite kirjas välja toodu viitab sarnasele mudelile. Siin olid tehingu keskmes Venemaa valitsuse võlakirjad. Neid müüdi siis Danske Banki Eesti filiaali kaudu.