Uueks suureks Eesti edulooks peetav mobiilipank tahab maailma vallutada

Londoni peakontoriga Monese hakkab peagi uusi turge vallutama. Kas tulekul on uus suur Eesti edulugu?

Eesti iduettevõtjaid on Londonis palju ja nii mõnigi neist on sinna ka peakontori teinud. Kuluaarides räägitakse, et üht neist, mobiilipanka Monese, ootab eriti suur tulevik. Aga saagu mis saab, ajalukku läheb see firma kindlasti. Eestlase Norris Koppeli juhitav ettevõte on esimene Suurbritannia pank, mis hakkas tegutsema ainult mobiilis. Suurbritannia on nende esimene ja seni ainuke turg, ent lähiajal võetakse ette veel mitu riiki – Koppeli unistus on kõigile avatud globaalne pank.