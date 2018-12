Uuel aastal tõuseb miinimumpalk 540 euroni

Maksu- ja Tolliameti andmetel oli 2018. aastal ühes kuus keskmiselt 25 500 täisajaga töötajat, kes teenisid töötasu alammäära 500 eurot, moodustades sellega 5,3% kõigist töötasu saanud töötajatest.

Töötasu alammäära tõus tähendab alammääraga seotud töötasude ja palga tõusu era- ning avalikus sektoris ning töötasu alammääraga seotud hüvitiste suurenemise. Suurenevad näiteks vanemahüvitis, lapsepuhkuse tasu ja hoolduspuhkuse tasu.

Üldine maksuvaba tulu määr on kuni 6000 eurot aastas ehk kuni 500 eurot kuus, seega tuleb uuelt miinimumpalgalt maksta ka tulumaksu. Eeldusel,et inimesel on ka teine pensionisammas, jääb miinimumpalga saajale uuel aastal kätte 516,45 eurot. Seda on 34,45 eurot rohkem kui sellel aastal.

Määruse eelnõu tugineb Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Eesti Tööandjate Keskliidu vahel 28. septembril sõlmitud kollektiivlepingul, millega sotsiaalpartnerite keskorganisatsioonid leppisid kokku töötasu alammäära tõstmises 2019. aastal.

„Tööandjate ja ametiühingute otsus töötasu alammäära 40 euro võrra tõsta väärib tunnustust, sest see aitab kaasa ebavõrdsuse vähenemisele ja parandab suure hulga inimeste, eriti just madalapalgaliste toimetulekut,“ ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut.

Töötasu alammäär tõuseb üheksandat aastat järjest. 2012. aastal oli töötasu alammäär 290 eurot, 2013. aastal 320 eurot, 2014. aastal 355 eurot, 2015. aastal 390, 2016. aastal 430 eurot, 2017. aastal 470 ning 2018. aastal 500 eurot.