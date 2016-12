Tallinna tehnikagümnaasium pidi valmima 15. augustil, kuid õpilased said hoonesse alles kolm kuud hiljem. Ehitustööd on siiani lõpetamata, nagu eile tehtud fotodelt näha.

Tallinna tehnikagümnaasium pidi valmima 15. augustil, kuid õpilased said hoonesse alles kolm kuud hiljem. Ehitustööd on siiani lõpetamata, nagu eile tehtud fotodelt näha. Foto: Tiit Blaat

Sadu allhankijaid ninapidi vedanud Riito Ehituse OÜ kohta algatati saneerimismenetlus.

„Eks see on Eesti värk, et pätid saavad vabalt tegutseda, sest riik lubab,” alustab Eksklusiivehitus AS-i juhatuse liige Peeter Kärp. „Ma teadsin tegelikult Riitost kõike, aga objekti projektijuht oli mu vana tuttav ja ta vandus ehituse alguses, et kõik makstakse ära. Tegin ikka lollisti,” kirub Kärp.

Riito Ehitus OÜ asutas 2010. aastal kurikuulsa Facio Ehituse juhatuse liige Toomas Tromp. Uus „Facio” võidab samuti odavalt riigihankeid, kuid ehituse käigus saab rahakott tühjaks ja alltöövõtjatele ei maksta. Riito Ehitus võlgneb ligi 200 ettevõttele kokku 2,5 miljonit eurot, kõige suurem võlg ühele ettevõttele ületab 300 000 eurot.