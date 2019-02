Uuring: 10 Tartumaa ihaldusväärseimat tööandjat

Eesti ihaldusväärseim tööandja 2019, Eesti Energia, on tartlaste pingereast neljandal kohal. Sellele järgnevad IT-hiiglased Transferwise ja Skype Technologies. Esikümnesse valisid tartlased veel Tartu Ülikooli, Microsoft Estonia OÜ, Cleveron AS ja Taxify OÜ.

CVKeskus.ee on Eesti ihaldusväärseimaid tööandjaid välja selgitanud juba kaheksa aastat, kuid Tartumaa parimad tööandjad selgusid teist korda. Ka eelmisel korral, 2017. aastal valisid tartlased ihaldusväärseimaks tööandjaks OÜ Playtech Estonia. Kaks aastat tagasi saavutas aga teise koha Eesti Energia ja kolmanda Telia Eesti AS. Võrreldes 2017. aastaga, on tartlaste pingereast välja langenud SEB Pank AS, Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) ja AS A. Le Coq.

„Uuringust selgub, et Tartumaa töötajad näevad ihaldusväärseid tööandjaid pealinlastest pisut erinevalt," kommenteeris uuringut CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. „Kui Tallinna töötajad peavad kõige olulisemaks karjäärivõimalusi, siis tartlaste jaoks muudab ettevõtte ihaldusväärseks, kui seal pakutakse head töötasu. Lisaks konkurentsivõimelisele palgale ja karjäärivõimalustele peab Tartumaa töötajate jaoks tööandja looma keskkonna, kus on võimalik end teostada ning kus kõik töötavad võrdselt ühtses ja hoolivas meeskonnas. Samuti on oluline, et tööandja oleks aus ja tööturul hea mainega."

Eesti ihaldusväärseim tööandja on CVKeskus.ee iga-aastane uuring, mille jooksul valivad töövõtjad organisatsioone, kus eestimaalased kõige enam töötada sooviks. Lisaks poolthäältele arvestatakse uuringus ka vastuhääli ehk ettevõtteid, kus töövõtjad töötada ei soovi.