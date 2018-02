Uuring: 18% pankrotistunud ettevõtetest ei jätnud endast maha maksuvõlgasid

Kuigi pankrotistunud ettevõtete osakaal registreeritud äriühingutest püsis 2017. aastal teist aastat järjest aegade madalaimal 0,16 protsendi tasemel, toimusid muutused pankrotiohule viitavate tunnuste osas, selgub Creditinfo värskest uuringust„Pankrotid Eestis 2017". Püsiv maksejõuetus kuulutati välja 343 äriühingul.

18%-l ettevõtetest ei olnud vahetult enne pankrotistumist maksuvõlgasid ega maksehäireid ning nende ettevõtete peamised majandusnäitajad olid rahuldavad. See näitab, et üha raskem on pankrotiohtu määrata vaid võlgade ja põhinäitajate järgi. Creditinfo hinnangul tuleb ettevõtete parem pankrotieelne seis stabiilsemast majanduskeskkonnast ja juhtide poolt teadlikumalt tehtud pankrotiotsustest, mis on iseenesest hea. Teisest küljest muudab see keerulisemaks koostööpartneri valimise.

Kuidas valida koostööpartnerit ja pankrotiohtu ette näha?

Creditinfo peaanalüütik Anne-Ly Otsa sõnul osutus pankrotiettevõtete uurimisel heaks indikaatoriks Creditinfo reiting, mis liigitas 97%-l juhtudest pankrotistunud ettevõtted juba enne pankrotti riskantseteks ja ettevõtted said madala või määratlemata reitingu. Kindlasti tuleb vaadelda trende - näiteks käibe ja kasuminäitajate muutumist pikema aja jooksul; juhte ja nende tausta ning teisi seotud ettevõtteid.