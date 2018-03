Uuring: 75% Tartu ja Tartumaa elanikest ei toeta tselluloositehase rajamist valitud paika

Tartu linnavolikogu erakorraline istung tselluloositehase arutelu küsimuses. Foto: Argo Ingver

Kantar Emori poolt läbi viidud uuringust selgus, et 75% tartlastest ja tartumaalastest on kindlal seisukohal, et tselluloositehast ei peaks rajama Tartu lähistele.