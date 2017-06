Uuring: avatud kontori melu tekitab stressi ja vigu töös

Turu ülikoolis kaitstud doktoritöö uuring näitab, et mida selgemini eristub inimese kõne, seda häirivam tundub töötajatele töökeskkonna mürataust.

Töö autori Annu Haapakangase hinnangul on keeruline saavutada head töökeskkonda, kui ruumis ei ole peitehäält, kirjutab Äripäeva veeb Personaliuudised. Peitehääl on kõlaritest tulev tasane ja märkamatu sumin. Ainult isolatsioonimaterjalist ei piisa, et kõne eristuvust vähendada.

„Peitehääl mõjutab seda, millisel distantsil saab rääkija kõnest aru. Avatud kontorites peaks püüdma luua sellised tingimused, et ka lähedal võib rääkida, ilma et kogu kontor kuuleks iga sõna. Nii toetatakse koostöö ja töörahu eeldusi,” ütleb Haapakangas.

Uuringutulemused näitavad, et just kõnehääled vähendavad rahulolu töökeskkonnaga, tekitavad soodumust stressile ja kasvatavad tunnetatavat töökoormust. Kõnehääled lisavad ka vigu keskendumist nõudvates ülesannetes.

