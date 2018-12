Uuring: Baltimaade kõige suuremad magusasõbrad elavad Eestis

Maxima ostukorvide põhjal arvestatud tulemused näitavad, et Eestis moodustab magus ostudest 5,6% protsenti, Lätis 5,5%. Kõige tagasihoidlikumad magusasõbrad on Leedus, kus magus võtab enda alla vähem kui 5% ostudest.

Maailmas laiemalt on suurimad magusasõbrad sakslased, austerlased ning britid, kes söövad magusat viis korda rohkem kui ülejäänud maailma keskmine elanik.

Šokolaad on kõige armastatum maius. Maailma kõige suuremad šokolaadi armastajad elavad pikaaegsete šokolaaditraditsioonidega Šveitsis ning Austrias. Aastas sööb nende riikide elanik keskmiselt enam kui 8 kg šokolaadi. Statistiliselt on siia sisse arvestatud ka turistid.

Baltimaad on tagasihoidlikumad, kuid ka šokolaadi tarbimises on juhtohjad Eesti käes: keskmine eestlane tarbib aastas 6,6 kg šokolaadi. Lõunanaabrid lätlased vaid 3,9 kg.

Nielseni uuringutes tunnistavad tarbijad, et just šokolaad satub nende ostukorvi impulsiivselt, ilma et nad enne poodi tulekut oleksid sellele mõelnud.

Kõige sagedamini söövad inimesed magusat siis, kui nad soovivad midagi maitsvat. Just nii vastas 77% küsitletutest. 40% küsitletutest vastas, et nad söövad magusat selleks, et end hellitada, 19% selleks, et tuju tõsta ning 18% tõdesid, et magusat süües saavad nad energiat.