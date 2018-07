Uuring: Eesti inimesed valivad pensionifondi pigem kellegi teise soovituse järgi

Võiks arvata, et majandusasjades targemad ja suurema sissetulekuga inimesed teevad oma pensionipõlve kindlustamiseks teadlikumaid valikuid, kuid finantskirjaoskuse uuringust selgub, et see pole nii, vahendab ERR Novaator.

Pikeneva eluea tõttu tuleb meil läbi mõelda iseenda majanduslik toimetulek pensionieas ning selleks aegsasti teadlikke valikuid teha, näiteks valida kohustuslik pensionifond, millega liituda. Estonian Business Schooli (EBS) doktorant, MTÜ Rahatarkus kaasasutaja ja OECD konsultant Leonore Riitsalu avaldas uurimuse, mille tulemuste kohaselt teevad eestlased teise pensionisamba valiku pigem kellegi teise soovituse alusel ja paremad teadmised rahaasjades ei vii arukamate valikuteni.