Uuring: eestlased ei oska välja puhata, leedukad puhkavad kõige vähem, aga kõige paremini

Septembris Leedus, Lätis ja Eestis läbi viidud uurimus näitas, et Eestis oli kõige rohkem neid, kes olid hiljuti puhanud, aga leedukad kasutasid oma puhkust paremini. Välismaal puhkasid kõige rohkem lätlased, aga nii lätlased kui leedukad pidid puhkuse ajal tööülesandeid täitma sagedamini kui eestlased.

Küsitluse Baltimaade inimeste puhkuseharjumuste kohta viis läbi töökuulutuste portaal Cv.ee, hotellide ja puhkuseteenuste e-pood TahanPuhata.ee ja nende partnerid Lätis ja Leedus.

„Märkasime, et puhkuse pikkus on väga sõltuv töövaldkonnast. Administratiivtöötajad puhkavad tavaliselt kauem. Tootmise, inseneritöö, transpordi, ehituse ja kaubanduse töötajad puhkavad lühemalt ja peavad sagedamini puhkuse ajal tööülesannetega tegelema,“ ütles Cv.ee karjääriarengu kontaktvärava turundusjuht Rain Resmeldt Uusen.

Uuringust selgub, et enamus töötajaid oli enne oktoobrit juba puhanud, ennekõike eestlased – neist oli puhanud juba 81%, lätlastest ja leedulastest vastavalt 71% ja 68%.

Kuigi eestlased võivad uhkustada sellega, et nad on oma puhkust enne külma sügist suuremalt jaolt juba kasutanud, ei ole nende puhkuse kvaliteet eriti hea – iga viies vastas, et peale puhkust tööle naastes ei olnud ta välja puhanud.

Üks põhjustest võib olla liiga lühike puhkus. Suurem osa Eesti vastajaid puhkas ainult Eestis ning vaid mõned päevad korraga. Ainult 14% Eesti vastajatest võis puhkusele kulutada neli või rohkem nädalat. Leedukate hulgas oli nii pikalt puhkajaid vaid 13%, aga Lätis veidi rohkem – tervelt 27%.

Ainult oma riigis puhkas 51% eestlastest, 50% leedulastest ja ainult 42% lätlastest. Nii oma riigis kui välismaal jõudis puhata 35% eestlastest, 34% lätlastest ja 31% leedulastest.

Uuringu andmetel olid sellel aastal kvaliteetseimad puhkused leedulastel. Nagu mainitud, ütles iga viies eestlane (19% vastanutest), et ei tundnud end peale puhkust välja puhanuna. Leedulaste seas vastas samamoodi 11% ning lätlaste seas 14%.

Leedulaste puhkuse kvaliteeti ei seganud isegi see, et puhkuse ajal pidid nad sagedamini töötama kui eestlased – tööülesannetega pidi puhates tegelema 37% leedulastest ja isegi 49% lätlastest, aga vaid 31% eestlastest. Töökõnedele pidi vastama eri riikides peaaegu ühesugune osa vastanutest – Leedus 25%, Lätis 24% ja Eestis 23%.

„Kogu uuringut võib kokku võtta nii, et eestlased ja leedukad puhkavad veidi lühemalt kui lätlased, kuid eestlased teevad seda kohusetundlikumalt. Suurem osa neist on sellel aastal juba puhanud ja pole pidanud sellel ajal tööga tegelema. Huvitav on aga see, et kuigi leedukad puhkavad kõige vähem, puhkavad nad kõige paremini välja. Lätlased puhkavad aga kauem, kuid peavad puhates palju rohkem tegelikult töötama,“ märkis TahanPuhata.ee turundusjuht Augustinas Zinevičius.

Leedus vastas küsitlusele 10 410 inimest, Lätis 2794 ja Eestis 1206.