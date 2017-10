Uuring: eestlased kipuvad puhkuse ajal tööd tegema

Foto: Raivo Tasso

Portaalid cv.ee ja tahanpuhata.ee viisid septembris läbi Eestlaste puhkuseharjumuste uuringu, milles osales 1204 inimest. Uuringust selgus, et kolmandik suvel puhanuist (31,4 %) pidid puhkuse ajal tegelema tööasjadega ning enam kui pooled tööinimestest tundsid tööle naastes, et on puhanud vaid osaliselt.