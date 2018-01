50% 18–64-aastaseid elanikke tõdeb, et ettevõtluse alustamine on nende soovitud karjäärivalik, selgub iga-aastase ettevõtlusaktiivsust ja -hoiakuid vaatleva ning võrdleva uuringu, globaalse ettevõtlusmonitooringu (GEM) värsketest tulemustest. Varasematel aastatel on see osakaal olnud kõige rohkem 47%.