Uuring: iga kolmas Suurbritannia ettevõte kaalub Brexiti tõttu välismaale kolida

Briti ärijuhtide organisatsioon Institute of Directors (IoD) küsitles 1200 juhti ja selgus, et 16% juba plaanib välismaale kolida ja 13% kaalub seda, kirjutab BBC.

IoD teatas, et nende muret tekitavate tulemuste avaldamine ei teinud rõõmu.

Uuringust selgus ka, et kui suuremad firmad on juba osaliselt kolinud, siis väiksemad kaaluvad seda varianti väga tõsiselt.

„See, et ettevõtted, millel on vähem ressursse, mõtlevad selle kuluka käigu peale, näitab kui ebakindlas positsioonis nad on," ütles IoD peadirektor Edwin Morgan.