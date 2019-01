UURING | Iga teine töötav eestlasest soovib lähiaastail vähem töötada, mitte-eestlasele on olulisem parem kohtlemine töökohal

"Töö iseloom ja töö tegemine muutuvad väga kiiresti, Eesti tööinimesed käivad muutustega kaasas," selgitas GoWorkaBiti juhataja Kristjan Vanaselja. "Palga kõrval tõusevad järjest olulisemaks töö paindlikkus ja eraeluga sobitamine, tööõhkkond ja kolleegid."

Nii eestlaste kui mitte-eestlaste esimene soov on lähiaastail rohkem teenida, kuid nn pehmed väärtused mis kirjeldavad tööõhkkonda ja -korraldust, on tõusnud pea sama oluliseks.

Kui eestlastele on teenistuse järel olulisim eesmärk lähiaastail vähem tööd teha ja rohkem aega enesele pühendada, siis mitte-eestlaste jaoks on teenistuse järel olulisim eesmärk mitte lasta end tööl halvasti kohelda.

Olulisimate ootuste seas on ka soov töötada meeldivamate inimeste seltskonnas ja teha vähem kellast kellani tööd, olles rohkem enda tööelu peremees.

Kellast kellani töö kaotab tähtsust

"Murrangut tööturul tunnistab eriti selgelt, et iga neljas mitte-eestlane soovib teha tulevikus midagi tähenduslikumat ja olulisemat kui seni, ja ei kavatse lasta end enam halvasti kohelda," rõhutas Vanaselja.

"Mitte-eestlased on tööturul olnud pikalt haavatavam pool, kes pole tavaliselt tingimusi seadnud. See aeg on läbi - noorematel on keeled suus ja head kutseoskused, ja nad ei kavatse olla tänulikud lihtsalt töökoha olemasolu eest." Vanaselja kinnitusel ei kao lähikümnendil veel traditsiooniline kellast kellani töö, kuid sellise töötegemise tähtsus langeb märgatavalt.

"Noor ja andekas töötaja ei taha teenida kümme aastat sama tööandjat ja teha sama tööd. Ta tahab teha seda milles ta kõige parem on, siis kui temale sobib, ja seal kus sobib - kasvõi sülearvutiga palmi all," selgitas Vanaselja.