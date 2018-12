Uuring: isikliku autoga satutakse avariidesse 18% rohkem kui tööautoga

Küsitluse tulemused näitasid, et isikliku auto roolis eirab 25,4% vastanuist liikluseeskirju sageli ja 78% vastanuist aeg-ajalt või harva.

Tööauto roolis ei eira liikluseeskirju mitte kunagi ainult 10,9% vastanutest. 15,2% vastanuist teeb seda aga sageli. Seda on 10,2% vähem kui isikliku auto puhul, mistõttu võib arvata, et tööauto roolis rikutaksegi liikluseeskirju vähem. Mitte kunagi ei ole liikluseeskirju eiranud ainult üks vastaja.

Vastanutel paluti avatud vastusena kirjeldada oma sagedasemaid liikluseeskirjade rikkumisi. Valdavalt mainiti kiiruse ületamist, aga ka ristmiku ületamist foori kollase või koguni punase tulega. Samuti mainiti ristmike lõikamist kaasliiklejate puudumisel ja tagasipöördeid vales kohas. Üks vastanuist tõi sagedasemate rikkumistena välja lisaks kiiruse ületamisele telefoni näppimise, telefoniga rääkimise, suunatulede mittekasutamise. Üks märkis, et takistab süstijatel sõiduraja vahetamist.

Margus Viileberg, Møller Auto tarbesõidukite müügijuht sõnas, et tööautodel on enamasti peal ettevõtte logo ja kontaktinfo. „Selline sõiduk hakkab liikluses paremini silma ning on kui ettevõtte liikuv visiitkaart. Ettevõtte esindajana ei taha inimesed kahjustada tööandja mainet. Tean juhtumeid, kus ettevõtte infosekretär on saanud kaasliiklejatelt informeerivaid telefonikõnesid ettevõtte auto käitumise kohta liikluses," selgitas ta.

Isikliku autoga on avariisse sattunud 49,2% vastanuist ja mitte kunagi ei ole avariise sattunud 47,5% vastanuist. Tööautoga ei ole avariidesse sattunud 66,7% vastanuist. Seda on 18% vähem kui isikliku autoga sõitvatel vastanutel.