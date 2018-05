UURING | Jalgpalli MMi ajaks võiks mängus kohtuvate maade börsidel kauplemise peatada

Euroopa Keskpanga rahapoliitika-uuringute osakonna juhataja Michael Ehrmann tutvustas täna Eesti Pangas uurimust teemal kuidas jalgpallimatšid mõjutavad aktsiaturgude investorte tähelepanu.

Tuginedes 15 riigi andmetele keskenduti uuringus aktsiaturgude investorite otsustele olukorras, kus nende tähelepanu on mingite sündmuste tõttu häiritud. Uurimuses on valitud niisuguseks sündmuseks FIFA maailmakarikavõistlused jalgpallis.

Uuringu kaasautor on David-Jan Jansen Hollandi keskpangast. Uuring ei väljenda antud institutsioonide seisukohti.

Juba varasematest uuringutest on selgunud, et investoritel on piiratud võime jälgida finantsturgudel toimuvat. Seetõttu keskenduvad väikeinvestoritest ostjad tähelepanu haaravatele aktsiatele, mis on mingil põhjustel uudistes või mille hinnaliikumised on ekstreemsed.

Kuna uudised on sageli raskesti lahti mõtestatavad, jõuab nende mõju aktsiahindadesse viivitusega. Kui rohkem kui üks ettevõte avaldab majandustulemuste üllatuse, on investorite reaktsioon tähelepanu hajuvuse tõttu uudistele aeglasem kui ühe ettevõtte tulemusteüllatuse korral.

Samuti on investoritel (ja maakleritel) raskusi reedeti uudistele reageerimisega, kuna mõtted on juba nädalavahetusel. Sensatsioonilised uudised võivad kaasa tuua kauplemisakiivsuse, likviidsuse ja volatiilsuse (hinnakõikuvuse) vähenemise.