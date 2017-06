Uuring: kallim kütuse hind ei mõjuta enamike inimeste autosõite

Kütuse hind mõjutab ligi 30 protsendi liiklejate autokasutust. Enamik inimesi sõidab autoga siiski sama palju nii kallima kui ka odavama kütusehinna puhul, selgus PZU Kindlustuse sotsiaalmeedias läbiviidud küsitlusest.

Üle poolte küsitlusele vastanute sõnul kütusehind nende autokasutust ei mõjuta, sest vajalikud sõidud tuleb ära teha olenemata kütusehinnast. „Paljud inimesed vastasid meile, et jälgivad küll kütusehinna muutumist, kuid vajalikud sõidud sooritatakse sellegipoolest hinnast sõltumata. Ligi veerand vastanutest kinnitas, et kui hind on soodsam, siis võetakse kütusepaak pigem täis," kommenteeris PZU Kindlustuse jaemüügijuht Evelyn Karming. PZU küsitluses osales ligi 300 inimest.

Ligi kolmandik vastanutest märkis, et kütuse hinnatõus mõjutab neid oma käike ja autosõite rohkem läbi mõtlema ning vajadusel eelistatama teisi transpordiliike - näiteks ühistransporti või jalgratast. „Väldin tühje sõite ja vajadusel käin bussiga," kommenteeris üks vastaja. Lisaks märgiti, et „kütuse hind paneb vaatama, kas iga sõit ikka on hädavajalik" või et „kui kütus on kallim, siis planeerime auto kasutamist otstarbekamalt".

„Kütusehinnast oleneb minu jaoks palju, kuna vähemalt korra kuus on tarvis ette võtta Tallinn-Tartu ots. Aastane läbisõitki on üsnagi suur, millest tulenevalt mõjutab ka väiksem kütusehinna tõus aasta kokkuvõttes rahakotti," märkis üks vastaja.

Kallim kütusehind ühe sõiduauto tanklaarvet palju ei suurenda, kuid pikemas perspektiivis küll: kui tarbida kuus keskmiselt 80 liitrit autokütust, siis 10-sendine hinnavahe teeb aastaseks erinevuseks ligi 100 eurot.