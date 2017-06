Uuring: kui palju on töötajate palgasoov aastaga kasvanud

Töötajate netopalgaootuse mediaan on kasvanud aastaga 100 euro võrra ehk 8%. Aasta tagasi mais oli palgaootuse mediaan 1200 eurot, sel kevadel aga 1300 eurot, teatas Palgainfo Agentuur.

Palgaootuse mediaan on piir, millest pooled töötajad soovisid oma töö eest vähem ja pooled töötajad rohkem raha kätte saada.

Sama palju ehk 8% on kasvanud ka uuringus osalenud töötajate töötasu, aasta tagasi oli töötajate mediaannetotöötasu 800 eurot, sel kevadel 867 eurot, selgub täna avaldatud Palgainfo Agentuuri ja partnerite värsketest uuringutulemustest.

Palgainfo Agentuur viis tööturu- ja palgauuringu läbi selle aasta mais. Küsitlusele vastas 12 790 inimest, kellest 10 965 oli aprillis tööga hõivatud ja 1825 ei töötanud.

Töötajate palgaootus on tõusnud eelkõige madalama palgaga töötajate gruppides, kus ka palgasurve ehk erinevus saadava ja oodatava palga vahel on suurem.

Palgasurve on suurem korrakaitse töötajate, nt turvatöötajate, sotsiaaltöö tippspetsialistide ning kaubanduse müügi- ja teenindustöötajate ametitel. Nendes gruppides on ka keskmine palgatase madalam.

Paremini vastavad töötasud ootustele info- ja telekommunikatsiooni tippspetsialistide, ehituse oskustööliste ning ostu-, müügi- ja turundusvaldkonna juhtide ametirühmades.

Töötajate toimetulek oma töötasuga on aasta-aastalt paranenud. Kui 2015. a sügisel tuli oma palgaga hästi või väga hästi toime 15% uuringus osalenud töötajatest, siis sel kevadel oli neid 23%. Kehvasti või väga kehvasti tuli oma palgaga toime kolmandik (33%) 2015. a sügisel küsitlusele vastanutest, sel kevadel oli neid 27%. Ülejäänud töötajad tulevad oma töötasuga keskmiselt toime.