Uuring kummutab senist arvamust: naised küsivad küll palka juurde, aga neile ei anta

Kui varasemates uuringutes on välja toodud, et naised on palgaläbirääkimistes vähem nõudlikud, sest kardavad kahjustada oma suhteid ülemuse ning kolleegidega, siis värskes uuringus see kinnitust ei leidnud. Tuvastati, et kuigi töötajad põhjendavad palgatõusu mitte küsimist tööõhustiku kahjustamise kartusega, siis kehtib see samaväärselt nii naiste kui meeste kohta. Nii tunnistas 14% meestest kui naistest, et on nii käitunud.

Uuringus küsitleti 4600 töötajat Austraalia 800 ettevõttes. Austraalia valiti seetõttu, et kuigi tegemist on väikese riigiga, on selles esindatud erinevate kultuuride mõjud (Suurbritannia, Kagu-Aasia, Ameerika ning Euroopa).

Uuringu läbiviijad ei leidnud erinevusi erineva haridustasemetega naiste ja meeste käitumises, küll aga ealistes gruppides. Kui noorte naiste käitumine tööturul on eakaaslastest meestega sarnane ning ka nende palgaläbirääkimiste tulemuslikkus on sarnane, siis vanemaealistel on siin erinevused.

Autorite sõnul ei ole erinevusi suurte ning väikeste ettevõtete vahel.

Autori märgivad, et on võimalik, et naised alati oma töö eest rohkem tasu küsinud, kuid ei ole seda saanud ning nüüd me lihtsalt näeme seda selgemini. „Meie uurimuse põhijäreldus on, et naiste palgatõusu küsimist koheldakse teisiti kui meeste oma. Küsimine ei tähenda saamist- vähemalt siis, kui sa oled naine,“ tõdevad nad.