Uuring: leedukad on eestlastest tehnika ostmisel ette läinud

Turu-uuringufirma GfK Retail & Technology andmetel maksis 2017. aasta esimese nelja kuu jooksul Leedus ostetud mobiiltelefon tarbijale keskmiselt 286, Eestis 281 ja Lätis 240 eurot.

Müügistatistika kohaselt kulutasid leedukad tänavu mobiiltelefoni ostuks keskmiselt 36 protsenti rohkem raha kui mullu samal ajal ja läksid eestlastest mööda.

Tele2 Eesti müügi- ja turundusdirektori Kristjan Seema sõnul võivad telefonimudelite hinnad sooduskampaania korras Balti riikide vahel erineda, kuid on suures plaanis siiski sarnasel tasemel.

Kristjan Seema sõnul oli esimese kvartali Läti ja Leedu keskmine netopalk ligi 650 eurot, mis on kolmandiku võrra vähem kui Eestis ja seega on leedukate armastus kallite telefonide järgi mõnevõrra üllatav.

“Telefonimudelite hinnad pole aastaga palju tõusnud, pigem ostetakse Lätis ja Leedus kallimaid mudeleid kui mullu samal ajal. Kõigi kolme Baltikumi riigi majandus on näidanud 2017. aasta esimeses kvartalis kiiret kasvu. See näitab, et lõunanaabrid näevad tulevikku eestlastest märksa helgemates toonides ja käivad raha julgemalt välja,” ütles Seema.

GfK statistika järgi maksis keskmine nutitelefon tarbijale aasta esimese nelja kuu jooksul Leedus keskmiselt 336 (tõus aastaga 25%), Eestis 328 (tõus aastaga 3,4%) ning Lätis 278 (tõus aastaga 15%) eurot.