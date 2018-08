Uuring: millises Eesti piirkonnas suhtuvad elanikud suurpankadesse kõige suurema umbusuga

"Kodupanga-sõnum ütleb kliendile, et aja kõik oma raha-asjad meie juures, usalda pimesi ja ära tingimusi võrdle," selgitas krediiditeenuste ettevõtte BestCrediti juhataja August Käära. "Tegelikult pakutakse väljaspool panku täna märksa laiemat toodete ringi kui pankades, vastutustundliku laenamise põhimõtete kehtestamine muutis selle turu ka korrektseks ja ausaks. Arvestades suurpankade viimaste aastate käitumist Lääne-Eesti elanikega pole ime, et just nemad enim oma teenuseid mujalt otsivad."

Kogu Eestis on viimase kolme aasta jooksul kiir- või tarbimislaenu (sh järelmaks) võtnud 21% eestimaalastest, Lääne-Eestis tegi seda vaid 16% elanikest, mis on Eesti väikseim protsent.

Kõigist kiir- või tarbimislaenu kasutajaist võttis 35% selle enda nn kodupangast, Lääne-Eestis (Läänemaa, Pärnumaa ja Lääne-Eesti saartel) pöördus "kodupanga" poole vaid 25% laenuvõtjaist. Samal ajal eelistas näiteks Kirde-Eestis "kodupanka" lausa 41% laenuvõtjaist.

Samas mõistab tarbija üha enam, et finantsteenuste turg on palju laiem ja paindlikum kui üksnes suurpankade jäigad laenutooted, rõhutas Käära. "49% kiir- ja tarbimislaenu klientidest võtsid selle juba mujalt kui pankadest," selgitas ta. "Lääne-Eestis eelistas lausa kolmveerand laenuvõtjaist pankadele teisi krediidiettevõtteid just kiirema ja lihtsama asjaajamise pärast."

Enim võetakse kiir- või tarbimislaene, sh järelmaksusid, ootamatute kulutuste katmiseks või suuremate sisseostude tegemiseks, kodu remontimiseks või sõiduki ostmiseks.

Uuring kinnitab, et Lääne-Eesti elanikud teevad keskmisest märksa sagedamini küll emotsioonioste, kuid satuvad samas laenudega makseraskustesse märksa harvem kui ülejäänud Eesti laenuvõtjad.