Uuring: mis kasu saab Soome andmekeskustest? Tuhanded töökohad ja miljardid eurod

Suurte andmekeskuste mõju Soome majandusele, nii otsene kui ka kaudne, oli mullu 800 miljonit eurot, selgus Google'i ja Soome valitsuse tellitud uuringust. Andmekeskustehga otse ja kaudselt olid seotud 11 200 töötajat.

Seega ulatub andmekeskuseäri mõju Soome majandusele seni mitme miljardi euroni. See äri aga muudkui kasvab ning soomlaste ja Google'i tellimusel Copenhagen Economicsi tehtud uuringu andmeil on Soomel hea võimalus trendist rohkemgi kasu lõigata.

Kui Soomel õnnestuks aastaks 2025 realiseerida kõik andmekeskustega kaasnevad plaanid, tõuseks andmeäri aastane kogumõju 2,2 miljardi euroni ning sektor annaks otse ja kaude tööd 33 000 inimesele.

"Nendesse arvudesse tuleb suhtuda nii nagu need on, ehk need on hinnangulised. Loomulikult lisandub palju ebakindlaid tegureid. Teisalt on andmekeskused ja nende arengut soodustav mõju digitaalarengusse tähelepanuväärne," ütles Soome rahvusringhäälingule Yle Soome riigisekretär Paula Lehtomäki.

Uuringu kohaselt on Soome mitu strateegilist eeldust tugeva andmekeskussektori ülalpidamiseks: head andmesidekanalid, muutumatu seadusandlus, kõrge haridustase, energia kättesaadavus ja külm ilm.

Soome seadusandjatel on nüüd võimalus koondada jõuvarud ühte sektorisse, kus Soomel on ilmselged konkurentsieelised, leidis uuring.

Samas võiks Soome valitsus uurijate hinnangul teha rohkem algatusi digitaliseerimise teemadel Euroopa Liidus ning koordineerida ka paremini piiratud ressursse.