Uuring: Pea kolmveerandi Eesti töötajate palk tõusis, palgatõus üks Euroopa kõrgemaid

Fontese palgauuringu on Eesti kõige laiaulatuslikum ja seda viiakse iga-aastaselt läbi alates 1995. aastast. Uuringusse on kaasatud üle 360 organisatsiooni ja pea 73 000 ametikoha palgaandmed. 62% uuritud ametikohtadest asusid Tallinnas ja Harjumaal, 12% Ida-Virumaal ning 11% Tartumaal. Suurimad uuringus esindatud sektorid on tootmine, müük, IT ja telekommunikatsioon ja pooled osalenud organisatsioonid põhinevad väliskapitalil. Uuringus osalenud organisatsioonidest enam kui poolte töötajate arv 50-500 inimest, pea 40%-l on alla 50 töötaja ning üle 500 töötajaga organisatsioonid moodustasid pea 10% valimist.

Fontese palgauuringuid viiakse endiselt läbi kõigis kolmes Balti riigis ning tänu ühtsele metoodikale on palgaandmed kergesti võrreldavad.

Alates 2013. aastast viib Fontes, koostöös Merceriga, Eestis läbi ka Mercer Total Remuneration Survey (TRS) nimelist uuringut, mille näol on tegemist enam kui 120 riigis ühtse metoodika alusel läbi viidava palga- ja kompensatsiooni-uuringuga. Seega saame vajadusel klientidele pakkuda ka rahvusvahelist palgainfot.