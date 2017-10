Uuring: reklaami mõju majandusele on märkimisväärne

Inimesed ei taha reeglina tunnistada, et reklaamidel on neile mingi mõju. Tavaliselt öeldakse, et neid ei sallita silmaotsaski. Reklaamindusel on aga ka teine külg, millest palju ei räägita – see toob majandusse lisaväärtust.

Maailma reklaamiandjate föderatsioon tellis Deloitte’lt ülemaailmse uuringu, mis tõi esile reklaami panuse riikide majandusse. Laiapõhjalises uuringus kasutati riikide viimase 17 aasta andmeid. Tulemused näitavad, et reklaam võib ühiskonnas küll peksa saada, aga selle mõju majandusele on märkimisväärne.