Uuring: toetus Rail Balticu projektile järjest väheneb

Turu-uuringute AS-i läbi viidud küsitlusest selgub, et toetus projektile väheneb: hetkel toetab Rail Balticu rajamist 44% Eesti elanikest

Kui mullu küsis inimeste arvamust sama asja kohta uuringufirma Faktum-Ariko, siis tänavu on seda kaks korda teinud Turu-uuringute AS. Kolme küsitluse põhjal paistab välja inimeste toetuse vähenemine.

Turu-uuringute AS-I poolt esitatud küsimus kõlas: millisel määral teie toetate Rail Balticu raudtee ehitamist Tallinnast läbi Pärnu Riia ja Kaunase suunas?

Mullune küsitlus näitas Rail Balticule 58% vastajate toetust. Tänavu veebruaris oli toetajaid 52%. Augustiküsitluse põhjal on toetus veelgi vähenenud ning pooldajate ja vastaste osakaal on praktiliselt võrdne. Viimastel andmetel toetab Rail Balticu rajamist 44% ja vastu on 43%.

Keskmisest enam on Rail Balticu toetajaid muust rahvusest ja nooremate vastajate seas. Eestlastest toetab Rail Balticu rajamist 38% ja 50% on selle vastu; muust rahvusest vastajatest aga toetab Rail Balticu rajamist 50% ja 29% on vastu.

„Kõige rohkem toetavad Rail Balticut mitteeestlastest noored (15-35 aastased) vastajad,“ kommenteeris sotsioloog Juhan Kivirähk. “Küsitluses eristati ka kindlalt ja pigem toetajaid ja selgus, et projekti kindlaid toetajaid on 14% ning vastaseid 23%.”

Kui vaadata ainult valimisealiste Eesti Vabariigi kodanike hinnanguid, siis on Rail Balticu vastaste osakaal pooldajate omast suurem (48% vastu ja 42% poolt).

Andmed pärinevad Turu-uuringute AS-i augustis läbi viidud küsitlusest. Silmast silma intervjuudes küsitleti 1005 Eesti alalist elanikku, kelle hulgas oli 801 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.