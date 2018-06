Uuring: tööjõuvajaduse esikümnes on viis Euroopa riiki

"Ühelt poolt peegeldavad uuringu tulemused ettevõtjate optimismi ning majanduse head käekäiku, teisalt üha süvenevat tööjõu kriisi. Inimesed pole maailmast otsa saamas, aga töö iseloom ja inimeste oskused ei sobitu enam kokku," kommenteeris tööjõuturu arenguid Manpower Baltikumi tegevjuht Heigo Kaldra. "Sarnane olukord on ka Eestis - on sadu täitmata ametikohti, aga ka sadu inimesi, kes ei käi tööl. Kokku ei saada erinevatel põhjustel: kas jääb oskustest vajaka või asuvad töö ja inimesed erinevates kohtades," lisas Kaldra. "Mõlemad suured probleemkohad nõuavad nii riigi kui ettevõtjate tähelepanu kohe, sest aeg ainult süvendab vastuolusid, mitte ei lahenda neid," lisas Kaldra.

