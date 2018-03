Uuring: töötajatesse ja kogukondadesse panustamine on Eesti ettevõtete jaoks üha vähem oluline

Ettevõtted peavad varasemate aastatega võrreldes vähem oluliseks töötajatesse ja kogukondadesse panustamist, kasvanud on ka ükskõiksus vastutustundliku äritegevuse ja loodusressursside kasutamise suhtes, selgus SEB väikeste- ja keskmise suurusega ettevõtete seas läbiviidud uuringust.

”Kahetsusväärne on tendents, et küsitluse põhjal suhtuvad Eesti ettevõtted üha leigemalt vastutustundlikku ettevõtlusesse. Need näitajad on eelmise aastaga märgatavalt kukkunud,” lausus SEB keskmiste ja väikeettevõtete segmendijuht Edward Rebane. ”Seda üleriigilist trendi on kahjuks näha üldiselt üle Eesti,”ütles ta.

Küsitluses paluti ettevõtetel hinnata 5 palli skaalal kolme vastutustundliku ettevõtluse aspekti: panustamine töötajatesse ja kogukonda, vastutustundlik suhtumine loodusressursidesse ja vastutustundlik äritegevus. Kõige rohkem on kukkunud hinnang töötajatesse ja kogukonda panustamise olulisusele, keskmine hinne on langenud 3,9-lt 3,2ni. Maakondlikus lõikes on suurim kukkumine olnud Jõgevamaa ja Ida-Virumaa ettevõtjate hinnangutes ja väikseim Valga- ja Viljandimaa ettevõtjate seas.

Kõige kõrgemalt hindavad töötajatesse ja kogukonda panustamise olulisust Võru- ja Viljandimaa ettevõtted (eelmises küsitluses Jõgevamaa ja Raplamaa) ning kõige madalamalt Ida-Virumaa ettevõtted.

Sektoritest hindavad töötajatesse ja kogukonda panustamise tähtsust kõigekõrgemalt tervishoiu, tööstuse ning majutuse/toitlustuse ettevõtted.

Loodusressurssides suurim kukkumine Jõgeva- ja Põlvamaal

Samas suurusjärgu langus on toimunud ka looduressurssidesse vastutustundlikku suhtumise osas, mida vaatluse all olevast kolmest aspektist hinnatakse kõige madalamalt. Kui varasemal kahel aastal hindasid ettevõtjad seda tegurit hindega 3,6, siis viimases uuringus oli vastav näitaja 3,2. Maakondlikus lõikes on suurim kukkumine antud teguri suhtes olnud Jõgeva- ja Põlvamaa ettevõtjate hinnangutes ja väikseim Võrumaa ettevõtjate seas. Kõige kõrgemalt on vastutustundlikku suhtumist loodusressursidesse mõlemal aastal hinnanud Järvamaa ettevõtjad.

Ka ettevõtjate poolt kolmel aastal kõige kõrgemini hinnatud vastutustundlikku ettevõtluse aspekt - vastutustundlik ettevõtlus on läbi teinud languse. Keskmine hinne on antud tegurile on kukkunud 4,3-lt 3,9-le. Maakondlikkus vaates on suurim kukkumine toimunud Põlvamaa ettevõtte hinnangus ja kõige väiksem nihe languse poole on olnud Saarmaa ettevõtjate hinnangutes.

Kõige vähem on sektorite lõikes muutunud tööstuse ja põllumajanduse ning metsanduse ettevõtete arvamus, kuid kui eelmisel aastal paigutusid nad enda poolt antud keskmise hindega pingerea alumisse otsa siis sellel aastal kõige kõrgematele kohtadele.

Vastutustundlikku äritegevust hindab keskmisest kõrgemalt ka kaubandussektor.

Kui Põlvamaa ettevõtjad olid oma hinnangutes vastutustundlikule ettevõtlusele kõigis kolmes aspektis kolme kõige kõrgema hinnangu andnud maakonna seas, siis viimases uuringus on nad vastupidiselt kolme kõige madala hinnangu andnud maakonna seas.