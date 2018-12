UURING | Üheleheküljelised CV-d on ajalugu, pikemad annavad kandidaadile paremad võimalused valituks saada

Kui personalispetsialistid ja värbajad on pikalt kuulutanud, et üks hea CV mahub ühele leheküljele, siis värske uuring kummutab selle väite. Nimelt on 2,3 korda suurem tõenäosus, et värbaja valib üheleheküljelise CV esitanud kandidaadi asemel kaheleheküljelise CV-ga kandidaadi.