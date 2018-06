Uuring: ükski uus diiselauto ei täida ELi heitgaaside norme

Volkswageni diisliskandaali paljastanud keskkonnaühendus avaldas uue uuringu, kust selgub, et isegi kõige uuemad ja puhtama diiselmootoriga sõidukid ei suuda reaalsetes tingimustes Euroopa Liidu standardeid täita, kirjutab Briti majandusleht Financial Times.

USA kasumit mitte taotlev Rahvusvaheline Puhta Transpordi Nõukogu (ICCT) viis Euroopas enam kui 700 000 auto ja 4850 mudeli seas läbi heitegaaside testi eesmärgiga anda tarbijatele ning omavalitsusele usaldusväärne ülevaade tegelikust lämmastikoksiidi saastest.

Tulemused kinnitasid ICCT sõnul diiselautoga seotud suurimaid hirme. Isegi kõige kehvemate reitingutega bensiinimootoriga sõidukid ületasid tüübikinnituse piirnorme 1,5-kordsetl, samas kui Euro6 diiselmootoriga autod (see on standard, millele alates 2014.aastast turule tulnud autod peavad vastama) ületasid tüübikinnituse piirmäärasid enam kui kahekordselt. Mõned Euro 5 autod ületasid piirmäära 18-kordselt.

Briti majanduslehe kinnitusel on uuring oluline autotootjate väidete kontekstiss. Nimelt on viimased aktiivselt võidelnud Euroopa linnade diiselmootoritega autode keelu vastu. Saksamaa kõrgema kohtu otsuse kohaselt on linnadel kohustus ELi õhukvaliteedi regulatsioonidest kinni pidada ning vanemate diiselmootoriga sõidukite kasutamise keeld seega õiguspärane.