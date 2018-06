Uuring: üle poole eestlastest arvutab hoolikalt, kas kalli kütusega odava õlle järele sõitmine tasub ära

"Leedulased tõusevad naabritega võrreldes esile oma kulutuste mahu poolest. Kui eestlaste ja lätlaste puhul jääb suur osa oste suurusjärku kümnetes eurodes, siis leedulased kulutavad sadu. Selle põhjuseks on naaberriikide maksupoliitika - tulenevalt madalamast aktsiisist ja käibemaksust Poolas ning madalamast aktsiisist alkoholile Lätis on sealsed hinnad madalamad. Uuringu andmed viitavad, et Läti positsioneering on Baltimaades tõenäoliselt kõige soodsam, kuna madalamad aktsiisid meelitavad ligi nii Eesti kui Leedu ostjaid," kommenteeris uuringu läbi viinud Regioplani ekspert Jerzy Straatmeijer.

Leedulaste ostukorvis toit, eestlastel alkohol

Oma ostuotsuste tegemisel lähtuvad leedulased uuringu kohaselt ennekõike toidukaupade hinnast (68 protsendil juhtudest), järgnevad tarbekaubad (54 protsenti) ning seejärel alkohoolsed joogid (õllel 27 protsenti, teistel alkohoolsetel jookidel 28 protsenti).

Seevastu Eesti inimeste peamine motiiv naaberriigis ostuks on alkohol - odavam õlu 51 protsendil ja teised alkohoolsed joogid 53 protsendil. EY Eesti vanemkonsultandi Andrus Arbeiteri sõnul näitab uuring, et kui Leedu tarbijate ostukorv naaberriigist on mitmekesine ja hõlmab kõiki peamisi kaubagruppe, siis eestlaste puhul on fookus väga kitsas.

"Eestis on piirikaubanduse peamiseks mootoriks alkoholiaktsiis, mis on tuntavalt kõrgem kui Lätis. Seetõttu on just märkimisväärne hinnavahe selles kaubagrupis põhjuseks, miks inimesed kulutavad oma raha teises riigis. Seevastu leedulaste ostukorv on mitmekesisem põhjusel, et naaberriigis Poolas on madalam hinnatase mitmetel tootegruppidel," märkis Arbeiter.

Eestlased ja lätlased mõõdavad aega, leedulased raha

Kõigi kolme Balti riigi elanike hinnangul on osturetke planeerimisel esimene kalkulatsioon selleks kuluva kütuse maksumus - Eestis 67, Leedus 48 ja Lätis 36 protsenti. Seevastu tähtsuselt teise põhjuse osas erinevad Baltimaade tarbijate kaalutlused märkimisväärselt - kui eestlastel ja lätlastel on kaalutluskohaks ostureisiks kuluv aeg (35 protsenti), siis leedulastel on selleks valuuta vahetuskurss (36 protsenti). Leedulaste jaoks on tähtsuselt kolmas põhjus käibemaksumäär 30 protsendil ja aktsiisimäär 25 protsendil juhtudest. Eestis ja Lätis on seevastu just aktsiisimäär tähtsuselt kolmas põhjus reisiks.

Jerzy Straatmeijeri sõnul kajastab uuring kolme Balti riigi tarbijate erinevaid motiive piiriülesteks ostudeks. Leedulaste ostude ajendiks on peamiselt majanduslikud kaalutlused. "Eestlaste ja lätlaste puhul tõuseb esile mõtteviis "Aeg on raha" ehk siis nad kaalutlevad, kas välismaal ostlemine on selleks kulutatud aega väärt. Samas leedulasi, kes kulutavad sageli terve nädalavahetuse päeva kas Poolas või Lätis šoppamiseks, võib nimetada täie õigusega hinnaekspertideks - mitte ainult ei kaalu nad ostetava kauba hinda, vaid ka vahetuskursi muutust," märkis Regioplani ekspert.