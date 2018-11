Uuringu tulemus. Saaremaal tasuks sild ära paremini kui praamiühendus

Parvlaevaühenduse 40-aasta kulud on 75% laenu osaga kogufinantseerimisel 369 miljonit eurot. Lõunapoolse silla sama laenu osakaaluga kulud on 262 miljonit eurot, põhjapoolsel sillal 389 miljonit eurot ja tunnelil 448 miljonit eurot. Sealhulgas on parvlaevaühenduse korral on hoolduskulud 297 miljonit eurot, tunnelil 166 miljonit eurot, põhjapoolsel sillal 122 miljonit eurot ja lõunapoolsel sillal 84 miljonit eurot, selgub maanteeameti poolt pwc tellitud analüüsist.

Lisaks otsesele rahalisele efektile avaldaks mõju ka ületusaja ja ooteaja lühenemine. Praami puhul kulub sõiduki ületuseks ja ooteajaks analüüsi kohaselt kokku tund aega, lõunapoolse silla puhul on ületusaeg kümme minutit, põhjapoolsel sillal kuus minutit ja tunnelil 16 minutit.