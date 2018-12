Uus aasta toob pensionite, toetuste ja hüvitiste kojukande hinnatõusu

Sotsiaalkindlustusameti finantsjuhi Signe Uustali sõnul puudutab muudatus umbes 5000 sotsiaalkindlustusameti klienti, kes maksavad täna ise selle eest, et Omniva kirjakandja neile pensioni, toetuse või hüvitise koju tooks. „Neid inimesi on küll aasta-aastalt vähemaks jäänud, umbes 97 protsenti meie klientidest saavad rahad pangakontole,“ ütles Uustal.

„Hinnatõus ei ole kunagi hea uudis. Soovitame inimestel lasta hüvitised kanda pangakontodele, sellisel juhul ei pea saaja midagi maksma,“ rääkis Uustal ning lisas, et need inimesed, kes soovivad makseviisi muuta, saavad sellest ametile märku anda kuni 28. detsembrini.

Liikumistakistusega inimestele või neile, kes elavad hajaasustusalal ja kellele pangateenus on raskesti kättesaadav, viiakse pensionid, toetused ja hüvitised koju tasuta ka uuel aastal. Taotluse vorm on kättesaadav ameti koduleheküljel.

Hinnatõus puudutab ka umbes 600 Töötukassa klienti, kellele Omniva kirjakandja täna töövõimetoetuse koju viib. Töötukassa töövõimetoetuse osakonna juhataja Kai Sipp ütles, et kõiki teavitatakse hinnatõusust kirja teel ja antakse teada, millised on teised võimalused toetus kätte saada. „Juhul, kui inimene ei soovi uue hinnaga kojukandega töövõimetoetust, tuleb esimesel võimalusel esitada töötukassale töövõimetoetuse makseviisi muutmise taotlus,“ ütles ta.

„Selleks tuleb saata kas posti teel taotlus töötukassale, tulla endale sobivasse osakonda, et seal taotlus esitada või saata digitaalselt allkirjastatud taotlus e-posti teel,“ ütles Sipp ning lisas, et töövõimetoetuse makseviisi muutmise taotluse vorm on kättesaadav töötukassa kodulehel.