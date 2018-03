Uus ajajärk: USA keskpanga uus juht tõi laenuraha kallinemise

USA keskpanga Föderaalreservi (Fed) juht Jay Powelli juhtimisel algas keskpanga uus ajajärk, kui Powelli juhitud esimesel kogunemisel otsustati lühiajalisi intressimäärasid tõsta 0,25 protsendipunkti võrra ning prognoositi, et intressimäärasid tõstetakse järgnevatel aastatel oodatust rohkem.

Intressimäärade tõstmine tähendab, et laenuraha muutub kallimaks.

USA keskpank tõstis keskset intressimäära vahemiku 1,5-1,75 protsendini, sest inflatsioon peaks lähikuudel kiirenema. Sellises määras intressimäära tõstmine oli turgudel ka oodatud.

Briti majandusleht Financial Times kirjutab, et keskpanga prognoosid edasise kohta olid radikaalsed. Nii usuvad Fedi liikmed, et intressimäärasid tõstetakse sel aastal kolm korda, järgmisel aastal korra ning lisaks veel ka 2020. aastal.

Keskpanga mediaanprognoosi kohaselt peaks intressimäärad 2020. aasta lõpuks olema 3,4 protsendi tasemel ehk praeguselt tasemel kahekordistuma.

State Street Global Advisorsi investeerimisstrateeg Michal Aroneäi sõnul tõstis Fed majanduskasvu ootusi, langetas tööpuuduse prognoosi, kuid inflatsiooniootust märkimisväärselt ei tõstetud. Keskpanga prognoosi kohaselt on inflatsioon järgmisel ning 2020. aastal 2,1%, misjärel peaks langema 2%-le.

PGIMi peastrateegi Robert Tippi hinnangul selline keskkond agressiivseid rahapoliitilisi samme ei nõua, kuid keskpanga enesekindel toon ning edasised prognoosid võivad turgudel anda tagasilöögi.