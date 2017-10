Uus ajastu töömaastikul: kes värbab keda?

Öeldakse, et lihtne must-valge A4 formaadis töökuulutus on iganenud ning sellest enam ei piisa heade ja kompetentsete inimeste värbamiseks. Kõige tähtsam ning olulisem värbamismäng ja konkureerimine tööturul toimub hoopis kuskil mujal, kui pelgalt töökuulutuses, kirjutab Columbus Eesti personalijuht Kristi Leppik.

See mäng algab juba enne kuulutust ja parimal juhul ei lõppe kunagi. Ei, seda mängu ei juhi suurettevõtted ega personalifirmad, seda juhivad hoopis iga ettevõtte praegused töötajad – nende sõna maksab. Ja miks? Sest keda sa rohkem usaldad, kas potentsiaalse uue tööandja ilusat juttu töövestlusel või tuttavat, kellega eile käisid lõunal ning kuulsid teda kiitmas ettevõtet, kus ta praegu töötab?

Loomulikult on oluline ka töövestlusel räägitu, inimese sobivus ametikohale ning veel palju muud, kuid kes keda tegelikult värbab? Kas tööandja võtab tööle kandidaadi või vastupidi – kandidaat värbab endale tööandjat?

Värbamine on kahesuunaline tee

Tänaseks oleme jõudnud olukorda, kus värbamine on kahesuunaline tee. Tööandja ei saa enam istuda, jalg üle põlve ning piltlikult öeldes swipe’da (loe: pühkida) kandidaate paremale ja vasakule, teades et kui üks ei sobi, siis on teine sama hea kandidaat kohe varupingilt võtta. Ei! Aina enam tuleb tööandjal pingutada, et tunduda kandidaadile võimalikult atraktiivne ja usaldusväärne. Aga mis see atraktiivsus on? Kas kirev ja kõigi mugavustega kontor ning tuled-viled, lauatennis ja lemmikloomapäev, elik pehmed ja väga pehmed väärtused või on asi ikkagi milleski muus ja peitub märksa sügavamal?

Loe veel

Loomulikult on oluline ka mugav kontor ja kõik sinna juurde kuuluv, kuid eeskätt peaks pöörama tähelepanu ka töötegemise mugavusele ning efektiivsusele. Ei soovita ju, et inimesed lihtsalt käiksid tööl, vaid et ikka teeksid tööd. Ja seda, kuidas on kõige parem tööd teha, teavad juba, nagu eespool öeldud, ettevõtte olemasolevad töötajad. Kui nemad on rahul, siis on suurem tõenäosus, et nad soovitavad oma ettevõtet ka kui head tööandjat. Ning potentsiaalsed kõige paremad tulevased töötajad on just need inimesed, keda praegused kolleegid soovitavad.

Sisu loeb enam kui välimus

Kui hea sõna ettevõttest käib ees ja levib läbi inimeste, keda kandidaat usaldab, siis ei mängi rolli need tuled-viled ja see töökuulutus olla milline iganes. See, mis loeb, on sisu. Kolleeg oskab suurepärase ausa pilgu anda kandidaadile, kui hästi on lahendatud ettevõttes juhtimine, kas tegemist on horisontaalse või hierarhilise juhtimisstiiliga, millised on töö tegemiseks ettenähtud vahendid, kas kasutatakse rohkem digitaalseid lahendusi või käib numbrite ning tööaja sisestamine ja kaupade lugemine Excelis või paber-pliiats meetodil?

Oluline on, et töötajad tunneksid, et see, mida nad ettevõttes teevad, on oluline ning loob väärtust, et ettevõtte olemasolev keskkond tekitaks ühtse ning hea, õlg-õla kõrval tunde innovaatilisteks ja lendlevateks ideedeks ning et töö tegemine oleks nauding. Nii et kuulakem oma kolleege ja värvakem nii endale parimad uued inimesed!