Kooli 13, Tartu Foto: Anni Õnneleid

Pärast RKAS-i poolt EAS-i nõukogu esimehele endiste põllumajandusameti ruumide müügist kuulmist võttis riigifirmaga kohe ühendust sama maja elanik Indrek Miliste, kelle meelest oli kahtlane tehingu odav hind. Tema sõnul ütles aga RKAS-i müügijuht talle, et müüki vahendanud Pindi Kinnisvara ei koostanud ise objekti hindamisakti, mis on vale. RKAS-i sõnul on tegu laimuga.