Uus EAS-i majandusesindaja Hiinas: ettevõtja võiks võtta sihikule kaugemaid regioone kui Peking või Shanghai

Neli kuud pärast Shanghaist EAS-i majandusesindaja tagasikutsumist teatas Ettevõtluse Arendamise sihtasutus uuest ekspordi ja välisinvesteeringute esindajast Anneli Vilust, kes töötab edaspidi Pekingist. Kui Eesti ettevõtjad olid äärmiselt pettunud Hiina ärikeskuse ehk Shanghai esinduse kaotamisest, siis Vilu ütleb, et olulised koostöölepped sõlmitaksegi Pekingis.

Ärikeskused on jaotunud üle terve Hiina, seega Pekingist ei tule katta mitte üksnes Shanghaid, vaid tegelikult tervet Euroopa-suurust maa-ala. Paljudel Eesti ettevõtetel on Pekingi või Shanghai piirkonna asemel kasulikum võtta sihikule hoopis kaugemaid regioone ja provintse, näiteks Chongqingi, Sichuani, Guangdongi, Shaanxi ja teisi piirkondi, kus hinna- ja palgatase on madalam ja turg ei ole veel küllastunud.

Ilmselgelt ei suuda üks EASi esindaja võrdses mahus katta tervet Hiinat, seetõttu on märkimisväärse tähtsusega koostöövõrgustiku olemasolu ja selle tõhus ära kasutamine, samuti spetsialiseerumine konkreetsetele sektoritele ja regioonidele.

Kui võrrelda Shanghaid ja Pekingit, siis mõlemal on välisesindaja resideerumiseks omad eelised - Shanghais on suurem tööstuse ja ettevõtluse kontsentratsioon, Pekingis aga lähedus valitsusasutustele ja teistele koostööpartneritele. Olgu mainitud, et täna sõlmitakse olulised korporatsioonide ja valitsuste vahelised koostöölepped just Pekingis. Meie jaoks on äärmiselt tähtsaks Pekingis resideerumise argumendiks Eesti saatkonna strateegilise abi võimalus ja seeläbi koordineeritud koostöö.