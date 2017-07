Uus kinnisvaraprojektidesse investeerimise võimalus Eesti turul

Äsja andis oma tegevuse alustamisest Eestis teada järjekordne ühisrahastusplatvorm – lätlaste Bulkestate.com, mis pakub kollektiivset investeerimisvõimalust kinnisvarasse. Ettevõtmise kaasasutaja Igor Puntussi sõnul tekib eestimaalastel veel üks võimalus teenida oma säästudelt kordi rohkem, kui raha lihtalt pangas hoides.

Kõrge tootlikkusega kaasnevad harilikult ka kõrgemad riskid. Bulkestate.com puhul tagab investeeringute kindluse mitmeastmeline vigade vältimise süsteem. Iga projekt, milles osalemist investoritele pakutakse, saab esmalt kinnisvaraekspertide ja rahvusvahelise audiitorfirmade ketti kuuluva BDO Latvia riskihinnangu. Ühisrahastusplatvormi tehnilise lahenduse töökindluse eest seisab üks Baltimaade parimaid digilahenduste loojaid CUBE.

"Alles hiljuti olid ainsaks tulu tellimise allikaks pangahoiused. Kahjuks on need tänaseks kasu teenimise vaatevinklist pea olematu võimalus: pangad on raha täis, sestap pakutaksegi seal hoiustajale nullilähedast tootlust. Selles olukorras otsivad nii inimesed kui äri uusi teenimisvõimalusi, mis oleks turvalisuse mõttes pangahoiustega samal tasemel. Ühisrahastuse korras kinnisvarasse investeerimine on just selline alternatiiv," kinnitab Igor Puntuss.

Kinnisvarasse investeerimist üksikasjalikult tundmatagi on selge, et normaalses majandusolukorras kasvab kinnisvara hind ja taastab oma kaotatud positsiooni ka pärast majanduskriisi. "Kinnisvaraga kaitstud investeeringud on olemuselt märksa kindlamad paljudest teistest teenimisvõimalustest. Panustades väärtpaberitesse säilib alati oht, et varade väärtus võib järsult kukkuda. Kinnisvara puhul on suured langused võimalikud vaid väga tohutute mastaapidega kriiside puhul, nagu see juhtus 2008. aastal. Sellised kataklüsmid leiavad siiski aset vaid kord aastakümnete jooksul," arvab Bulkestate.com looja Puntuss.

Probleemiks on, et sellisel moel teenimiseks peaks tavaolukorras investeerima korraga vähemalt kümneid tuhandeid eurosid (kui räägime korterist mitte just kõige kallimal turul), aga kui investor soovib riskide maandamiseks midagi ette võtta, tuleks portfell koostada mitmest sellisest objektist ning see tähendaks juba väljaminekut sadades tuhandetes.

Ühisrahastusega on võimalik teenida ka kordi väiksemate rahadega. Näiteks vähim investeerimissumma on Bulkestate.com platvormis 50 eurot. Hetkel on sama platvormi kaudu tehtud investeeringute keskmine tootlus ligikaudu 14% aastas, nii et isegi väiksema summaga kaasa lüües, pole saadav tulu mitte mingil juhul mikroskoopiline.

Platvormi üheks eeliseks on oskusteave. Tavalises olukorras peaks enda jaoks olulise summa investeerimist plaaniv inimene teadma, millises tehnilises seisukorras on investeeringut ootav objekt, millised toob tulevik naabruses asetsevatel maadel ja kruntidel, milline on piirkonna infrastruktuuri ja riigi majanduse areng, geograafiline asend jms. Kõike seda endale ise selgeks teha on võimalik, kuid enam kui raske.

Bulkestate.com lihtsustab investori elu, tehes kogu ekspertiisi raha paigutaja eest ära, sest meeskonda kuuluvad finantsala spetsialistid, kinnisvaraeksperdid, IT-asjatundjad – kõik pikaaegse Euroopa suurfirmade töökogemusega inimesed. Lisaks sellele, nagu eelpool mainitud, saab iga kinnisvaraobjekt, mida plaanitakse rahastada esmalt nii kinnisvara- kui BDO Latvia sõltumatu finatshinnangu.

"Balti riikides on teisigi ühisrahastusega kinnisvarasse investeerimisplatvorme. Bulkestate.com eristub nende seast oma partnerite võrgu ning sellest johtuva projektide kooskõlastamise poolest. Kui audiitorid ja kinnisvaraeksperdid näevad mõne objekti puhul ebaõnnestumise võimalust ja näiteks sedagi, et tootlust tõotavad numbrid on võetud laest, siis lükatakse see pakkumine lihtsalt tagasi. Mitte üks kahtlane kinnisvaraobjekt ei pääse meie platvormi," kinnitas Igor Puntus.

Investeerimisvõimalustega saab lähemalt tutvuda ühisrahastusplatvormi Bulkestate.com kodulehel. Üks objekte, mis pakub teenimisvõimalust, asub Riia kesklinnas aadressil Кr. Valdemar 76. Kogu projekti info ja tingimused leiad siit.

Tegemist on finantsteenuste reklaamiga. Tutvu finantsteenuste tingimustega aadressil www.bulkestate.com ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.