Uus kord: Soome tööle minnes võib saada trahvi

Soome uue seaduse kohaselt võib töötaja lähetamine Soome lõppeda trahviga, teatas advokaadibüroo SORAINEN vandeadvokaat Paul Künnap, kirjutas Äripäev.

Kui varem oli Soome tööinspektsioonil õigus trahvida eelkõige tellijaid, siis nüüd kehtima hakkava seaduse alusel on tööinspektsioonil suuremad volitused trahvida Eesti ettevõtet kes oma töötajaid Soome lähetusele saadab. Trahv eeltoodud teate esitamata jätmise korral on 1 000 kuni 10 000 eurot. „Tõenäoliselt ei jäta tööinspektsioon trahvi määramise võimalust kasutamata ning sügisel on oodata suuremat trahvide lainet,“ ütles Künnap.

Tema sõnul on samaaegselt Soome maksuameti praktika määrata Eesti ettevõtetele ja ka töötajatele väga pealiskaudsetel alustel makse hoogustunud. „Eriti ehituse valdkonnas koguneb maksuametile mõned aastad tagasi loodud töömaaregistrite kaudu hulganisti ekslikke andmeid mille tulemusel on kohati Soomega ka suhteliselt põgusat kontakti omanud ettevõtja või ka töötaja avastanud ennast Soomes maksuvõlglasena,“ selgitas Künnap.

